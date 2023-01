CNN: Jornalistas demitidos recebem indenização e prioridade na recontratação

11/01/2023 | 17:08



Após realizar uma demissão em massa em dezembro do ano passado, a CNN Brasil irá indenizar os jornalistas desligados da emissora. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, nesta quarta-feira, 11.

O Acordo Coletivo prevê ainda uma prioridade na recontratação e um valor adicional para que os profissionais consigam pagar planos de saúde durante o período em que buscam um novo trabalho.

Os trabalhadores terão direito de um a dois salários, dependendo do tempo em que trabalharam na empresa e receberão R$ 1.350 para custear o plano de saúde.

"Conseguimos realizar assembleias com dezenas de jornalistas, que apresentaram suas reivindicações e propostas. Foi graças a esta força que conseguimos negociar com a emissora. É lógico que a recontratação dos jornalistas seria o melhor diante desta demissão coletiva, mas o sentimento dos profissionais agora é de algum alento diante de uma situação tão difícil quanto a vivenciada em dezembro do ano passado", disse Thiago Tanji, presidente do sindicato.