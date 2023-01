Giovanna, participante da Casa de Vidro do BBB23, já gastou 150 mil reais em procedimentos estéticos e está com o nome sujo

11/01/2023 | 17:10



Os participantes da Casa de Vidro do BBB23 estão dando o que falar! Isso porque, enquanto o quarteto está confinado, os internautas estão aproveitando para descobrir tudo sobre eles. Até agora, coisas boas, coisas ruins, e polêmicas já foram achadas - mas estamos apenas no começo.

Giovanna

Vivendo de favor na Casa de Vidro! Como os internautas não brincam em serviço, eles já descobriram diversas polêmicas sobre Giovanna Leão. Além de ter alguns tweets antigos desenterrados, foi descoberto que a sister tem uma grande dívida e está com o nome sujo.

Para se aproveitar da situação, e brincar um pouco, o Serasa, órgão responsável por limpar o nome da população, usou suas redes e disse:

Essa vai me dar dor de cabeça!

E não para por aí! Além de ter dívidas em seu nome, Giovanna já fez diversos procedimentos estéticos. Segundo o jornal Extra, a confinada já gastou mais de 150 mil reais com lentes de porcelana nos dentes, rinoplastia, preenchimento labial, lipoenxerto nos glúteos e lipoaspiração.

Manoel Vicente

Manoel Vicente, além de estar ganhando o coração dos seguidores com seu carisma, assim como ganhou o do namorado, já tem permissão para beijar outras bocas caso entre na casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com o Em Off, o amado de Manoel revelou que o casal vive um relacionamento aberto há 11 anos.

- Se ele quiser se envolver com alguém, ele pode se envolver, sim, tá mais que liberado, já é liberado aqui fora né, porque não seria lá dentro.

Já através dos Stories, o namorado do brother avisou que está chegando, e até recebeu uma mensagem do confinado:

- Estou te esperando aqui, já estou sabendo que você está vindo.

Porém, Manoel Vicente não agradou todo mundo...

Gabriel

Após Manoel fazer um show para o público ao dançar Envolver, Gabriel ficou irritado. Falando com o público, o brother que confessou seu affair com Anitta, mandou uma indireta.

O cara quer aparecer, ou quer jogar?