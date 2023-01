Quando volta a fazer sol em SP e no litoral paulista? Confira a previsão

11/01/2023 | 16:59



Quem quiser pegar aquele bronze e ficar com a marquinha que indica que aproveitou o verão, mas está em São Paulo ou no litoral paulista, vai ter que esperar um pouco para conseguir fazê-lo. Isso porque a previsão do tempo não indica aparecimento do Sol sem estar acompanhado de ao menos algumas nuvens até o dia 25 de janeiro nessas regiões.

Na capital paulista, não há sinal de tempo ensolarado na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vai até o domingo, 15. O que está no horizonte é tempo encoberto, pancadas de chuva e trovoadas. Na previsão da Climatempo, que compreende um período de 15 dias, até 25 de janeiro também não há indicativo de sol sem ao menos algumas nuvens.

Em relação à temperatura, até domingo, a mínima prevista pelo Inmet é de 19°C na sexta, 13, e no sábado, 14. A máxima nesse período é de 27°C, também no sábado.

A Climatempo adverte para uma mudança brusca de temperatura entre os dias 19 e 20, quando a máxima cai de 28°C para 23°C. Já a mínima se mantém em 19°C nesses dois dias.

Litoral norte

Em Ubatuba, a previsão do Inmet se assemelha com a da capital. Até o domingo, 15, quem estiver por lá deve se deparar com tempo encoberto, pancadas de chuva e trovoadas. A Climatempo mostra que até o dia 25 de janeiro não há sinal de sol sem nuvens. O cenário se repete nas demais cidades do litoral norte (Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela).

O Inmet indica que, até domingo, 15, as mínimas das cidades vão variar entre 19°C e 24°C e as máximas, entre 28°C e 35°C. No horizonte de 15 dias, a Climatempo mostra mínimas que variam entre 19°C e 24°C e máximas entre 24°C e 33°C.

Ubatuba enfrentará uma mudança brusca entre quinta, 19, e a sexta, 20, com temperatura máxima prevista passando de 28°C para 23°C, conforme a Climatempo.

Baixada santista

Santos também não deve ver o Sol desacompanhado de nuvens até 25 de janeiro. A previsão do Inmet é de que a cidade até o domingo, 15, encare um horizonte encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Na previsão da Climatempo não há indicativo de que o Sol apareça sem a companhia de ao menos algumas nuvens nos próximos 15 dias. Isso se repete em Bertioga, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

O Inmet indica que, até domingo, 15, as mínimas das cidades vão variar entre 19°C e 26°C e as máximas, entre 27°C e 37°C. No horizonte de 15 dias, a Climatempo mostra mínimas que variam entre 17°C e 24°C, e máximas entre 23°C e 33°C.

A Climatempo adverte que Bertioga enfrenta mudança brusca de temperatura entre a segunda, 16, e a terça, 17, com a temperatura máxima prevista despencando de 28°C para 23°C.