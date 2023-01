Príncipe Harry diz que só nasceu para servir de doador de órgãos para Príncipe William

11/01/2023 | 16:11



A autobiografia de Príncipe Harry - O que Sobra - continua virando notícia ao redor do mundo. Em um capítulo do livro, talvez um dos mais tensos, o Duque de Sussex conta que nasceu para que o irmão, Príncipe William, pudesse ter um doador, caso venha ter algum problema de saúde.

Eu vim ao mundo para o caso de alguma coisa acontecer com o Willy, escreveu.

Harry ainda conta que seu papel sempre foi muito bem delimitado e claro para ele. Ele acreditava ter a missão de oferecer distração, diversão, e caso necessário, uma peça sobressalente - como um rim, sangue ou medula óssea. Ainda de acordo com os seus relatos, esse foi um ponto contastantemente levantado em sua vida, inclusive quando adulto.

Certa vez, Harry teria ouvido o pai e os avós conversando sobre ele e William. Eles diz que o irmão mais velho era referenciado como o herdeiro, enquanto ele o que sobra, uma alternativa em caso de emergência. Após seu nascimento inclusive, ele conta que Charles teria dito para Diana:

Maravilhoso! Você já me deu um herdeiro e um substituto. Missão completa.

Ainda falando sobre William, em uma entrevista concedida ao apresentador do The Late Show, Stephen Colbert, Harry deu mais detalhes sobre o colar que o irmão teria quebrado durante a briga física que tiveram.

Segundo o Duque de Sussex, a joia era bem significativa pra ele, já que tinha pingentes com os batimentos cardíacos dos filhos gravados. A peça foi um presente de Meghan Markle.

- Agora está consertado. Ele tem os batimentos cardíacos dos meus filhos, que minha esposa me deu. E então um amigo meu em Botswana fez isso para mim, que tem um olho de tigre no meio, contou ele.

Até o momento, nenhum membro da família real se pronunciou sobre o assunto. Mas, uma fonte próxima, ouvido pelo jornal Daily Mail, contou que William e Kate estariam chateados por Harry ter compartilhado uma conversa íntima entre Middleton e Markle.

Sua agressão com Kate, a cunhada de quem ele já foi tão próximo, é apenas uma vingança infantil pelo que ele considera ser uma deslealdade dela com Meghan. Eles certamente estão se sentindo zangados e traídos por Harry ter decidido ganhar dinheiro com sua família imediata dessa maneira desleal.

Eita!