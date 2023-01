Após alta de Aurora, Cintia Dicker agradece carinho dos fãs e conta sobre o que sentiu enquanto a filha estava internada

11/01/2023 | 16:11



Como você vem acompanhando aqui, Pedro Scooby anunciou que a filha caçula, Aurora, recebeu alta médica após o nascimento e de ter passado por alguns dias na UTI. Já a mamãe da criança, Cintia Dicker foi até as redes sociais dar mais detalhes do que sentiu enquanto a pequena estava internada.

Agora já dá para voltar aqui e falar com vocês. Coração está calminho. Aurora está pleníssima. Acordou de três em três horas para mamar, mas fora isso, tudo certo. Quero agradecer muito, de coração, todas as orações, correntes, a energia positiva, que vocês mandaram para Aurora e para a nossa família em um momento tão delicado e frágil que a gente estava. Vocês ajudaram muito minimizando as coisas pesadas que aconteceram. Muito obrigada. Vocês fizeram toda a diferença. Tem muita gente perguntando muita coisa. Quero primeiro parabenizar as mães de UTI neonatal. A força que a gente tem naquele lugar... Só quem viveu aquilo vai entender o que estou falando. Estou pensando em falar mais sobre como é essa vida na UTI. As aflições, o que acontece... Não tinha noção como era. Tem muitos bebês. Pais sofrendo. Anjos, que são os enfermeiros. Quero falar e até preparar as pessoas que vão passar por isso. Eu fui pega de surpresa.

Já o papai contou nos Stories que fez questão de adiar a volta aos treinos para passar mais tempo com Cintia e com Aurora.

Agora oficialmente em casa, primeira noite dela [Cintia], tirou nota mais que nota dez, tirou nota mil, perguntava quer alguma ajuda, amor? e ela não, tá tudo certo.Tirou onda. Mas é porque Aurora foi notal mil também. [Agora] mamazinho de três em três hora, tá tudo certo.