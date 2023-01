Anitta ganha duas indicações para o iHeart Radio Music Awards

11/01/2023 | 16:10



Mamacita! Não é novidade para ninguém que Anitta não brinca em serviço. Para a sorte da cantora, não são só seus fãs que concordam com essa afirmação. Isso porque a Girl From Rio ganhou duas indicações para o iHeart Radio Music Awards, sendo elas: Melhor Videoclipe e Melhor música do TikTok do Ano.

E não para por aí! Anitta está concorrendo em ambas as categorias com a música Envolver. Em uma delas, o que está em jogo é o videoclipe da canção. Já na outra, a cantora depende de todas as trends e vídeos que os internautas fizeram usando Envolver.

Vale lembrar que Anitta está concorrendo com grandes nomes, como: Harry Styles, Taylor Swift, Beyoncé, BTS, e muitos outros.