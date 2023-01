STF marca julgamento sobre proibição de bloqueios e invasões

11/01/2023 | 16:07



O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu sessão virtual extraordinária para amanhã, 12, onde os ministros validarão ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou, entre outros pontos, que autoridades tomem providências para evitar bloqueio de vias e invasão de prédios públicos.

A decisão de Moraes acolheu pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que acionou o STF após o governo identificar ameaças de novas manifestações antidemocráticas hoje.

Hoje, a Corte já formou placar de 7 a 0 para referendar as decisões de Moraes que determinaram a prisão do ex-secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, e o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias.