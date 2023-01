Zendaya vence Globo de Ouro pela primeira vez: ?Incrível honra?

11/01/2023 | 16:03



Após se tornar a artista mais jovem a ganhar duas estatuetas no Emmy, Zendaya conquistou outro grande feito na noite desta terça-feira, 10. A atriz estreou no Globo de Ouro e venceu a categoria de Melhor Atriz em Série de Drama.

A conquista foi pela sua personagem, Rue, no seriado Euphoria. Apesar de não comparecer ao evento, que aconteceu em Beverly Hills, Los Angeles, a atriz agradeceu o reconhecimento:

"Sinto muito por não poder estar lá esta noite, mas só queria agradecer ao Globo de Ouro por essa incrível honra. Para minhas colegas indicadas, é um privilégio ser nomeada ao lado de vocês, admiro profundamente todas vocês", escreveu no Instagram.

"Obrigada à minha família Euphoria, sem vocês nada disso é possível. Por fim, agradeço do fundo do meu coração a todos que permitiram que Rue entrasse no de coração de vocês. Acho que todo mundo sabe o quanto ela significa para mim, mas o fato dela poder significar algo para outra pessoa é um presente. Sinceramente, estou sem palavras enquanto digito isso, tudo o que posso dizer é obrigada", concluiu.

Zendaya concorria Emma DArcy, de A Casa do Dragão, Laura Linney, de Ozark, Imelda Staunton, de The Crown, Hillary Swank, de Alaska Daily.