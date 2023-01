App auxilia cegos e pessoas com baixa visão a se deslocarem dentro de shopping

Da Redação, com assessoria

Uma espécie de “Waze Indoor” especializado em deficientes visuais. O North Shopping Fortaleza, no Ceará, é o primeiro complexo da América do Sul a contar com esta inovação. O aplicativo Rotas da Visibilidade usa a tecnologia de posicionamento indoor como diferencial para viabilizar o design universal – possibilitando que cegos e pessoas com baixa visão naveguem com audiodescrição por toda a extensão visitável do shopping.

Para obter a localização dos deficientes visuais, o North Shopping Fortaleza foi equipado com centenas de beacons. Tratam-se de pequenos dispositivos que funcionam tal como o GPS, mas em espaços cobertos. Em seguida, o shopping teve caminhos, lojas, serviços, utilidades, obstáculos e recursos de acessibilidade como piso táteis, inteiramente configurados em uma plataforma digital que conhece a geolocalização de todos esses recursos para, finalmente, prover audiodescrição para deficientes visuais e mapas internos para os demais.

O app Rotas da Visibilidade permite busca por meio de voz para encontrar loja, produto ou serviço, narra o entorno do usuário continuamente e o conduz por trajetos com audiodescrição, etapa por etapa, até seu destino. Durante a caminhada, emite alertas de proximidade de cruzamentos e obstáculos e, para emergência, traz um botão “Chamar Ajuda”, que aciona a central de segurança do shopping, que é capaz de identificar a localização do deficiente visual para atendê-lo prontamente.

Além dos recursos de acessibilidade, a tecnologia de posicionamento utiliza as chamadas “cercas virtuais” para também realizar o marketing de proximidade. À medida que os usuários caminham, promoções, informações e recomendações relevantes para o setor em que ele se encontra são enviadas como notificação. Tudo isso visando oferecer a todo o público, dentro do conceito de design universal, que inclui pessoas com variados tipos e níveis de deficiência, uma experiência uniforme e tão autônoma quanto possível.

A solução foi desenvolvida pelo North Shopping Fortaleza como parte do projeto V.E.R – Valorizar, Engajar e Respeitar, em parceria com a Zapt Tech, empresa especialista em soluções geolocalização indoor, e o Instituto dos Cegos, centro de referência em oftalmologia nas áreas de educação e saúde de deficientes visuais.