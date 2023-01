Brasileiro Lucas Moraes passa mal, mas fica em 3º em etapa do Rally Dakar

11/01/2023 | 15:19



Mesmo sendo um estreante no Rally Dakar, o brasileiro Lucas Moraes vem demonstrando desempenho de alto nível nas dunas da Arábia Saudita. Na etapa desta quarta-feira, ele terminou em terceiro lugar, apesar de ter passado mal ao longo da disputa. Na classificação geral, o piloto segue em segundo lugar na categoria dos carros, a mais prestigiada do campeonato.

"Não consegui segurar, tive que vomitar. Passei vários quilômetros me sentindo mal e essa sensação atrapalhou demais a minha concentração. Segurei até não ter mais como seguir em frente. Tive que parar para vomitar e aliviar o mal-estar. Fiquei muito feliz ao ver que mesmo assim nós terminamos bem a etapa de hoje. Estar entre os primeiros no Dakar é o maior desafio da minha carreira", comentou o brasileiro.

Moraes e seu navegador, o alemão Timo Gottschalk, chegaram em terceiro lugar, a 5min45s dos suecos Mattias Ekstrom e Emil Bergkvist, que ficaram a 3min04s dos vencedores da etapa, o francês Sébastien Loeb e o belga Fabian Lurquin. Loeb está na briga com Moraes pela segunda colocação geral.

O primeiro posto na classificação segue com o atual campeão, o catariano Nasser Al-Attiyah - seu navegador é o francês Mathieu Baumel. Eles mantiveram a boa vantagem na frente ao chegarem em quarto lugar na etapa especial desta quarta, que contou com um trecho cronometrado de 114 quilômetros.

O Brasil também se destacou nos quadriciclos, outra categoria em disputa do Rally Dakar. Marcelo Medeiros foi o vencedor da etapa, deixando para trás o argentino Manuel Andujar, atual terceiro colocado no geral. O piloto brasileiro figura no 11º lugar na classificação da categoria.