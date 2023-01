Produtora de Xuxa Meneghel terá que indenizar empresário mineiro em 62 milhões de reais por cópia de personagens

11/01/2023 | 15:10



A produtora de Xuxa Meneghal, Xuxa Promoções, foi condenada a pagar uma indenização no valor de 62 milhões de reais para o empresário mineiro Leonardo Soltz. A decisão foi tomada pela juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Civel.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, Leonardo teve encontros com a equipe da apresentadora para tratar sobre os personagens. Tempos depois, no entanto, ele se surpreendeu ao ver seu trabalho sendo usado no projeto Turma da Xuxinha Descobrindo o Brasil.

Na época, os personagens fizeram o maior sucesso e estamparam até cosméticos infantis. O produto também foi divulgado em formato de revistas, quadrinhos e bichos de pelúcia. Ainda de acordo com o colunista, a ação tramita desde maio de 2004.

Agora que a decisão foi tomada, a apresentadora pode entrar com um recurso, mas, caso não pague, terá bens penhorados.

Em sua decisão, a juiza ainda declarou:

A parte ré utiliza-se de manobras pouco éticas, levantando suspeição do perito, que é profissional idôneo, trabalhando para este Juízo e outros deste E. Tribunal, sem nunca ter tido sua reputação profissional questionada.