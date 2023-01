Globo de Ouro: provocações, discurso de Eddie Murphy e mais momentos

11/01/2023 | 14:57



A noite de terça-feira realmente não é o momento de uma "premiação glamorosa".

Fomos treinados para esperar isso aos domingos, quando você pode passar uma noite preguiçosa assistindo repórteres vamp em trajes formais esperando, por horas a fio, que as estrelas cheguem enquanto você faz outras coisas. Os domingos são elegantes. Terças-feiras não são.

Mas a aguerrida Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood provavelmente não teve muito a dizer sobre o assunto se quisesse que o Globo de Ouro voltasse à televisão a tempo de seu 80º aniversário. Então, foi na terça-feira.

Hollywood, em grande parte, também apareceu, agindo como se não fosse um dia de semana chuvoso no sul da Califórnia e como se não tivessem apenas um ano atrás protestado contra a existência do show. Brad Pitt e Angela Bassett vieram. Assim como Steven Spielberg e Ryan Coogler. Todos desempenharam seus papéis.

Havia vestidos e ternos e laços e diamantes, além de penteados. Eddie Redmayne até tinha uma flor de cetim superdimensionada no estilo Carrie Bradshaw afixada na lapela de seu terno. No tapete prateado encharcado, Laverne Cox desmaiou com as performances dos indicados de Austin Butler e Michelle Yeoh, por Elvis e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, respectivamente. Ninguém parecia muito preocupado em estar ali.

O que o público que assiste - além dos poucos selecionados que são muito fãs online e de cinema - realmente pensa sobre a organização que vota nesses prêmios? Depois que as luzes se apagam, é tudo sobre o show que está bem na frente deles - as estrelas, os discursos, as risadas. Mas o apresentador Jerrod Carmichael fez questão de lembrar a todos as verdades feias por trás de todo o brilho e dólares de publicidade no início.

No familiar salão de baile do hotel Beverly Hilton, os prêmios foram para boas pessoas que fizeram discursos bons e emocionantes.

Ke Huy Quan, ganhando o primeiro prêmio da noite por seu grande papel de retorno em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aqueceu os corações ao agradecer Spielberg por dar a ele sua primeira oportunidade. As câmeras estavam prontas para cortar para o diretor, que aplaudiu o garoto que dirigiu há tanto tempo em Indiana Jones e o Templo da Perdição.

Jeremy Allen White, catapultado para a fama com O Urso, estremeceu quando mencionou seu amado e falecido empresário Chris Huvane - ele continou a dizer "obrigado" enquanto saía do palco atordoado.

Jennifer Coolidge, de The White Lotus, não foi a única a refletir sobre sua própria carreira e vida no palco. Até Spielberg, normalmente estóico, ficou com os olhos marejados durante sua passagem pelo pódio.

Angela Bassett e Quinta Brunson aprenderam da maneira mais difícil que ler os discursos de aceitação em seus telefones talvez fosse um erro, pois familiares e amigos enviaram mensagens de texto parabenizando-os pela vitóri

Colin Farrell usou seu próprio discurso de aceitação para elogiar o desempenho de Ana de Armas em Blonde, bem como todos os seus colaboradores de Os Banshees de Inisherin. Tanto ele quanto Yeoh repreenderam a música de piano que começou a tocá-los. "Cala a boca, por favor!", Yeoh disse. "Eu posso bater em você."

O apresentador Jerrod Carmichael alimentou o incômodo do salão no limite ao sair, quando já passava de 1h30 de cerimônica, segurando "as três estatuetas do Globo de Ouro devolvidas por Tom Cruise" e sugerindo que elas poderiam ser usadas em troca do "retorno seguro de Shelly Miscavige", a esposa do líder da Cientologia, David Miscavige, que não é vista em público há anos.

"De qualquer forma, deem as boas-vindas a Glen Powell e Jay Ellis, estrelas de Top Gun: Maverick", Carmichael falou, apresentando duas coestrelas de Cruise.

Momentos depois, Shelly Miscavige estava em alta no Twitter.

O RÁPIDO DISCURSO EDDIE MURPHY

Eddie Murphy certamente não precisava desperdiçar. Muitos dos que ganham o Prêmio Cecil B. DeMille, um prêmio pelo conjunto de sua obra, aproveitam o momento para fazer um discurso importante. Oprah Winfrey em 2018 inspirou apelos para uma corrida presidencial. Mas a aceitação de Murphy levou apenas dois minutos, menos do que muitos dos vencedores regulares da noite.

Ele agradeceu a um punhado de pessoas e rapidamente encerrou com uma piada sobre Will Smith e Chris Rock.

"Faço isso há muito tempo, então posso ficar aqui e continuar agradecendo até que suba a música", disse Murphy. "Mas vou encerrar e dizer algo a todos os sonhadores e artistas promissores que estão na sala esta noite. Quero que saiba que existe um plano definitivo para você seguir e alcançar o sucesso, prosperidade e paz de espírito. Pague seus impostos, cuide de seus negócios e mantenha o nome da esposa de Will Smith fora de sua boca (palavrão)!"

MOMENTOS DE LÁGRIMAS

Apesar da diminuição do Globo em meio à polêmica nos últimos anos, vencê-lo ainda rendeu muitas lágrimas, às vezes de pessoas inesperadas. Ke Huy Quan deu o tom emocional ao chorar ao aceitar o primeiro prêmio da noite, melhor ator coadjuvante em filme por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ele agradeceu em lágrimas a Steven Spielberg por dar a ele sua estreia em Indiana Jones e o Templo da Perdição antes de falar sobre as décadas que passou pensando que nunca chegaria ao topo.

Spielberg, que se manteve contido ganhando prêmios maiores, se emocionou ao ganhar o Globo de melhor diretor por Os Fabelmans. Com voz embargada, chamou cada um dos membros de sua família pelo nome, terminando com sua falecida mãe, Leah Adler, que inspirou a personagem Michelle Williams no centro do filme, dizendo "ela está lá em cima falando sobre isso agora".

Jennifer Coolidge, que sempre parece estar fazendo pouco quando fala no palco, e frequentemente estava na noite de terça-feira como apresentadora e vencedora, derramou algumas lágrimas sinceras quando agradeceu efusivamente ao criador Mike White por colocá-la em White Lotus, pela qual ganhou o prêmio de melhor atriz em uma série.

"Você mudou minha vida de um milhão de maneiras diferentes", disse Coolidge. "Meus vizinhos estão falando comigo."

White chorou durante o discurso e ainda estava com os olhos vermelhos minutos depois, quando aceitou o prêmio de melhor série limitada do programa.

DESCULPAS PELAS AUSÊNCIAS

Em uma noite em que alguns boicotaram o programa, os apresentadores do Globo de Ouro deram o raro passo de explicar, às vezes em detalhes, por que alguns vencedores não estavam lá. Cate Blanchett, vencedora do prêmio de melhor atriz em filme dramático por Tár, "não pôde estar aqui esta noite porque está em produção no Reino Unido", disse o apresentador Henry Golding.

Amanda Seyfried, vencedora de melhor atriz em série limitada por The Dropout, "está envolvida no processo de criação de um novo musical, então ela não poderia estar aqui esta noite", disse o apresentador Mo Brings Plenty.

Regina Hall deixou claro que estava lendo um teleprompter e zombou da explicação que deu para Kevin Costner não aceitar seu prêmio de melhor ator em um drama de TV por Yellowstone, apesar do assunto sério das graves inundações desta semana na Califórnia .

"Ele queria muito estar aqui", disse Hall, balançando a cabeça e rindo, "mas por causa do clima sem precedentes, ele precisa se abrigar no local, em Santa Bárbara".

"Vamos orar a todos", disse ela, antes de se conter e dizer "não, isso é horrível".

CARMICHAEL FLERTA COM A CONTROVÉRSIA

O apresentador Jerrod Carmichael não fez rodeios com suas piadas, começando com seu monólogo de abertura, no qual disse que foi contratado "porque sou negro". Algumas de suas piadas ousadas, contadas em seu estilo descontraído, falharam, incluindo uma crítica a Tom Cruise e à Igreja da Cientologia, e ele chamando o Beverly Hilton, antigo lar dos Globos, de "o hotel que matou Whitney Houston" - a estrela morreu em um quarto lá em 2012.

Mas uma piada baseada nas declarações antissemitas de Ye, ex-Kanye West, rendeu boas gargalhadas quando Carmichael disse a Spielberg que tinha visto Os Fabelmans, que é baseado na família judia de Spielberg.

"Na verdade, eu vi com Kanye", disse Carmichael, "e mudou tudo para ele". Spielberg respondeu com um gesto de "graças a Deus".