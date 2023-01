Santo André abre convocatória para intervenções culturais no aniversário da cidade

Da Redação



11/01/2023 | 14:36



Já preparando a programação dos festejos do aniversário de 470 anos da cidade, a Secretaria de Cultura de Santo André publicou convocatória para seleção de propostas de intervenções culturais. Os eventos selecionados serão realizados entre 31 de março e 30 de abril, período em que o munícipio promoverá uma série de ações para comemorar mais um ano de vida, completados no próximo dia 8 de abril.

A convocatória selecionará agentes culturais, artistas, grupos culturais e artísticos, além de coletivos de cultura representados por pessoas jurídicas, para realizar apresentações artístico-culturais para todos os públicos da cidade.

A inscrição é dividida por categorias, que facilitarão a seleção dos projetos, sendo elas o ‘Festival do Cambuci/Paranapiacaba’, ‘Palcos Parques/Espaços Culturais’, ‘Itinerantes e Fixos Fora de Palcos: Parques e Áreas ao Ar Livre’, ‘Artistas de Rua’, ‘Intervalo Show’ e ‘Parcerias’. Cada proponente poderá se inscrever com no máximo duas propostas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 de 29 de janeiro de 2023, exclusivamente por meio da plataforma digital CulturAZ. É necessário estar inscrito na plataforma para participar. O link para inscrição é: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/1787/.