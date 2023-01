Poliana Rocha compartilha momento fofo de Leonardo ao lado das netas: Amor de vô

11/01/2023 | 14:11



Quem aguenta os momentos fofos de Poliana Rocha e Leonardo com as netinhas? Nesta quarta-feira, dia 11, a mãe de Zé Felipe deixou os seguidores caindo de amores ao compartilhar alguns cliques especiais ao lado das pequenas Maria Flor e Maria Alice.

Na legenda, ela escreveu:

Momentos especiais que vivemos. Para sempre serão lembrados! Amor de vô e vó.

Um pouco antes, no entanto, Poliana compartilhou uma história triste com os internautas. Após a morte de seu cachochinho, Romeo, ela andava bastante abalada e com saudades do pet. Por isso, Leonardo decidiu lhe dar de presente um novo companheiro.

Em um texto compartilhado nas redes, ela escreveu:

Hoje cheguei em casa, após uns dias de férias e senti uma tristeza imensa,a ausência do Romeo! Sabia, que iria sentir?..claro, dez anos juntos?.ele já estava cheio de manias e só eu entendia! Eu compartilhava com ele tudo, e ele parecia me entender,me compreender! Não gostava que recebiamos visitas, não gostava que ninguém entrasse na piscina, sentia ciúmes da Maria Alice, não podíamos mais arrastar as cadeiras da casa, só tomava água no pote e gelada, a ração, só comia se colocássemos em uma tampa de plástico e só comia quando eu chegava do escritório, mas eu o amava. Ele infelizmente se foi... nada irá substituí-lo, mas hoje meu marido Leonardo me surpreendeu com uma atitude nobre e cheia de compaixão e eu super amei e valorizei! Me deu um novo cachorrinho, e colocou o nome de lelêo! Fiquei muito feliz, vou dar muito amor para ele e tenho certeza que ele me ajudará a passar por este momento com mais leveza!