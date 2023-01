Príncipe Harry revela acreditar que relacionamento com William seria diferente se Diana ainda estivesse viva

11/01/2023 | 14:10



Que os príncipes Harry e William estão em pé de guerra há alguns anos você já deve saber, mas parece que o Duque de Sussex não gosta mesmo dessa situação que vive com o irmão mais velho.

Depois de já ter dado várias declarações falando que gostaria de tentar uma reaproximação, o ruivo decidiu abrir o coração em uma nova entrevista ao The Late Show. No bate-papo, o marido de Meghan Markle revelou que acredita que as coisas seriam muito diferentes caso sua mãe, a Princesa Diana, ainda estivesse viva.

Ao ser perguntado pelo apresentador Stephen Colbert sobre como ele imagina que Lady Di lidaria com a tensão entre os dois filhos, Harry contou:

- Nós não teríamos chegado a este momento. É impossível dizer onde estaríamos agora, onde estariam esses relacionamentos agora, mas não acho que a distância entre meu irmão e eu seria essa.

Na sequência, o apresentador ainda perguntou se Harry costuma pensar em quais conselhos a mãe lhe daria se ainda estivesse viva e o príncipe respondeu:

- Eu disse recentemente muitas vezes em diferentes entrevistas que realmente senti a presença dela, especialmente nos últimos dois anos. Detalho no livro que meu irmão e eu conversamos em seu túmulo sobre como ele sentiu como se ela tivesse estado com ele por um longo período de tempo e ajudado a dar-lhe vida, e que ele sentiu que ela agora estava se movendo para mim. E eu a senti mais nos últimos dois anos do que nos últimos 30.

Vale lembrar que o marido de Meghan Markle revelou em seu livro, Spare, que procurou um médium para poder se sentir mais próximo da mãe e saber se ela estava por perto.