Alan Franco diz que deixou a MLS e veio ao São Paulo em busca de competitividade

Apresentado como reforço do São Paulo nesta quarta-feira, o zagueiro argentino Alan Franco espera encontrar mais competitividade no futebol brasileiro do que na Major League Soccer, a liga americana de futebol, a qual disputou pelo Atlanta United nas duas últimas temporadas. De acordo com ele, a força do Campeonato Brasileiro foi um dos principais motivos para aceitar a proposta para jogar no time tricolor.

"A competitividade me atraiu. Sei que a MLS está crescendo ano após ano e que vai crescer muito, mas a competitividade do Brasil me interessou muito, assim como a instituição, que é um dos maiores clubes do mundo", afirmou o jogador de 26 anos, que lembrou já ter conversado com a diretoria são-paulina em outras janelas de transferências. "Tive várias chances de vir ao São Paulo em temporadas anteriores, não deu certo, mas dessa vez foi muito mais forte, e isso me fez muito feliz. É uma liga muito competitiva", disse.

Uma das vezes em que ele foi procurado foi em 2021, quando o clube era comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo, que pediu a sua contratação. Na época, o elenco contava com outros dois argentinos: o meia Martín Benítez e o atacante Emiliano Rigoni, que já tinham sido companheiros de Franco no Independiente. "Naquele momento que chegou a primeira oportunidade de vir para cá, falei com eles (Benítez e Rigoni), falei com o professor Crespo também. Estava ansioso para que desse certo, estava feliz de poder vir, mas não deu", afirmou.

Revelado pelo Independiente, Alan Franco fez parte do grupo campeão da Copa Sul-Americana em 2017. Quatro anos depois, em 2021, deixou a Argentina ao ser vendido para o Atlanta United, da MLS, time que defendia até ser comprado pelo São Paulo neste início de ano.

O zagueiro acredita que precisará de algum tempo para se adaptar ao novo clube e sabe o desafio que enfrentará para se firmar como opção prioritária do técnico Rogério Ceni. O São Paulo tem oito estrangeiros no elenco, e apenas cinco podem ser relacionados em competições nacionais. "Há vários argentinos no elenco, mas todo o grupo me abraçou muito bem. Aos poucos me adapto ao português, é um pouquinho complicado para mim, mas vou trabalhar no dia a dia."

A princípio, sua briga por um lugar na zaga será com Ferraresi, Arboleda, Beraldo e Walce. Diego Costa passou por uma cirurgia no joelho e está afastado. "O São Paulo tem grandes zagueiros e todos são muito bons. Estamos trabalhando juntos, mas a verdade é que a adaptação custa um pouco. Estava em uma liga que não era tão competitiva como a daqui do Brasil", afirmou o argentino.

A contratação de um zagueiro era prioridade da diretoria tricolor, pois as opções para a posição foram reduzidas após a última temporada. Leo foi comprado pelo Vasco, Luizão saiu para o West Ham, da Inglaterra, e o veterano Miranda, que não teve o contrato renovado, pelo clube paulistano, anunciou a aposentadoria.