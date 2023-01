IPVA 2023: saiba quanto e quando você precisa pagar

Da Redação

Do 33Giga



11/01/2023 | 13:55



O app Gringo, voltado a motoristas, disponibilizou a calculadora do IPVA 2023. Ele permite prever o tributo dos motoristas paulistas.

Em São Paulo, a alíquota do IPVA 2023 é calculada de acordo com o tipo de veículo e não sofreu alterações:

automóveis de passeio (4%),

motocicletas, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado (2%),

caminhões (1,5%)

e veículos de locadoras (1%).

Quem optar pelo pagamento da cota única terá desconto de 3%. A arrecadação vai de 11 de janeiro a 24 de maio, com parcelamento disponível entre três e cinco vezes, a depender do valor do imposto.

Final da placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 11 de janeiro 11 de fevereiro 11 de março 11 de abril 11 de maio 2 12 de janeiro 12 de fevereiro 12 de março 12 de abril 12 de maio 3 13 de janeiro 13 de fevereiro 13 de março 13 de abril 13 de maio 4 16 de janeiro 16 de fevereiro 16 de março 16 de abril 16 de maio 5 17 de janeiro 17 de fevereiro 17 de março 17 de abril 17 de maio 6 18 de janeiro 18 de fevereiro 18 de março 18 de abril 18 de maio 7 19 de janeiro 19 de fevereiro 19 de março 19 de abril 19 de maio 8 20 de janeiro 20 de fevereiro 20 de março 20 de abril 20 de maio 9 23 de janeiro 23 de fevereiro 23 de março 23 de abril 23 de maio 0 24 de janeiro 24 de fevereiro 24 de março 24 de abril 24 de maio

A calculadora do Gringo fornece uma estimativa com base no valor do veículo pela Tabela Fipe – que também pode ser acompanhada no app. Além disso, o cálculo leva em conta a taxa de alíquota de IPVA 2023 que o governo aplica sobre o veículo, que varia por estado e categoria.

A calculadora no aplicativo já está disponível em todos os estados em que o Gringo atua, exceto Minas Gerais, que está finalizando seu calendário de pagamento do IPVA 2022. A ferramenta do site está disponível neste link para todos os motoristas do Brasil.