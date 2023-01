Thales Bretas manda mensagem de apoio à Preta Gil, que era grande amiga de Paulo Gustavo: Estou aqui para o que precisar

11/01/2023 | 13:11



Preta Gil foi uma das grandes amigas de Paulo Gustavo e recebeu o carinho de Thales Bretas após revelar diagnóstico de câncer no intestino. A cantora fez uma publicação nas redes sociais para contar que ficou internada por seis dias no hospital e iniciará o tratamento na próxima segunda-feira.

Demonstrando apoio à amiga, o viúvo do comediante deixou uma mensagem na sessão de comentários do post da artista no Instagram.

Ei, Pretinha! Tenho certeza que vai ficar bem logo! Estou aqui para o que precisar. Te amo! Beijão