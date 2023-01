Comédia com Anne Hathaway vai abrir Festival de Berlim

11/01/2023 | 12:56



O filme She Came to Me, uma comédia romântica americana estrelada por Anne Hathaway e Tahar Rahim, abrirá o Festival de Berlim no próximo mês, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira. O longa, dirigido por Rebecca Miller, será exibido na abertura da 73ª Berlinale em 16 de fevereiro. A ficção, que se passa em Nova York, é uma "comédia deliciosa sobre o amor em todas as suas formas", segundo os organizadores.

No elenco, além da americana Anne Hathaway e do francês Tahar Rahim, estão Peter Dinklage, um dos principais atores de Game of Thrones, e Marisa Tomei, que recentemente participou de diversas produções do universo Marvel. "Estamos muito felizes em abrir esta edição do festival com uma comédia irresistível sobre os conflitos do dia a dia na sociedade ocidental", declararam em comunicado os diretores do festival alemão, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. É uma "ode mágica à liberdade de expressão", acrescentaram.

A Berlinale, organizada de 16 a 26 de fevereiro, será presidida pela atriz e diretora norte-americana Kristen Stewart, e terá como convidado de honra o cineasta Steven Spielberg.