Pré-venda de ingressos para shows do RBD no Brasil tem data confirmada

11/01/2023 | 12:10



Já pode tirar a gravata do armário e colar a estrelinha na testa. Dulce Maria, Anahí, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chaves estão vindo aí! Os fãs do RBD foram à loucura após o grupo mexicano anunciar que vai realizar uma turnê mundial quase 14 anos após lançar o último álbum de estúdio da carreira. Segundo informações do jornal Metrópoles, os artistas possuem dois shows em São Paulo previstos para acontecerem entre outubro e novembro de 2023 - e a data da pré-venda dos ingressos já estaria confirmada.

O veículo revelou que a pré-venda para as apresentações, que vão acontecer no estádio Allianz Parque, será aberta no dia 27 de janeiro. Contudo, apenas os clientes BRB Card poderão adquirir as entradas antecipadamente.

Para a alegria dos amantes de RBD, o veículo ainda informou que Maite Perroni estará presente nos shows. Recentemente, a artista anunciou que está esperando o primeiro bebê e ainda não foi revelado como ela participará da turnê. Alfonso Herrera segue de fora da reunião.