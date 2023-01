Maisa Silva afasta rumores de que João Guilherme estaria se preparando para ir ao BBB23

11/01/2023 | 12:10



O BBB23 nem começou direito e a internet está super curiosa para saber quem vai estar confinado na próxima edição do programa e eles já criaram várias teorias para saber qual famoso vai estar por lá, e um dos nomes apontados é o de João Guilherme.

O filho de Leonardo aproveitou a virada de ano com alguns amigos e Maisa Silva tratou de afastar os rumores de que ele estaria no BBB23 porque foi questionada por um perfil no Twitter sobre o assunto e deu até provas de que ele não estaria confinado - até porque acontece o pré-confinamento antes do oficial da casa mais vigiada do Brasil.

A apresentadora postou uma conversa recente que teve com João Guilherme e no print eles falam sobre um final de semana que provavelmente vão passar juntos. Mas nada ainda está confirmado - nem a participação de João Guilherme no BBB23 e nem o passeio entre os amigos. Será que é apenas para afastar os rumores?