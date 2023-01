Pirulito 3. A festa de Campo Grande. Um vídeo da bênção... ...que o Instagram do Diário perpetua

Ademir Medici

Campo Grande, Distrito de Paranapiacaba, em Santo André, viveu momentos de muita emoção com a reabertura da capela histórica em louvor ao Divino Redentor.

O monumento foi inaugurado em 1912 e estava completamente abandonado.

A comunidade se uniu, e com o apoio da Prefeitura, restaurou a capela e o seu entorno.

O momento maior foi a bênção da capela, pelo padre José Osvaldo de Araújo, pároco de Rio Grande da Serra.

Todos estavam felizes. Gente de Santo André. Gente da Paróquia São Sebastião, de Rio Grande da Serra. Gente de Ribeirão Pires e Paranapiacaba. A estação Campo Grande voltava aos seus grandes dias.

Era 1973.

E meio século se passou...

“Às duas pátrias serviram, sob o signo de amor e de trabalho, fundindo o espírito de Roma com a vocação cordial da terra brasileira”.

Frase redigida pelo reitor Miguel Reale, da USP, para colocação junto ao monumento ao imigrante italiano, que o escultor Caetano Fraccaroli esculpia a pedido da Prefeitura de Santo André.

Avenida João Firmino estava ganhando uma segunda mão de direção no bairro Assunção, em São Bernardo.

Cento e noventa candidatos disputavam 180 vagas para o curso de Serviço Social da Faculdade Paulista, de São Caetano.

Expectativa em Rio Grande da Serra: o Banco Nacional Brasileiro estudava a instalação de agência na cidade. Seria a primeira do mais novo município do Grande ABC.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 12 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8281

MANCHETE – Itamar quer debate sobre pena de morte.

O presidente da República defendia que o problema deveria ser discutido com mais liberdade por toda a sociedade.

TRABALHO – Mercedes-Benz dava férias coletivas e ampliava meta de demissões voluntárias.

COPINHA – Domingo (10-1-1993), em São Caetano, Corinthians 4, São Caetano 0; em Campinas, Santo André 0, Sport 0.

SHOW – Daniela Mercury atrai sete mil pessoas no Aramaçan. Reportagem de Vânia Alves; fotos: Luciano Vicioni.

Em 12 de janeiro de...

1903 – A professora da segunda escola de São Bernardo, Angelica de Andrade, obteve autorização para assinar-se Angelica de Andrade Meyer.

O café em crise no Estado de São Paulo exigia a reforma eleitoral e a revisão constitucional, defendia Gil Vidal em artigo no “Correio da Manhã”.

1953 – A revista “Business Weck” anunciava que a Willys Overland começaria a funcionar em São Paulo, em março daquele ano. Meta era produzir 40 jipes por dia. As peças necessárias à produção seriam enviadas dos Estados Unidos.

NOTA – A fábrica da Willys estava sendo montada na Estrada do Taboão, em São Bernardo, onde depois funcionaria a Ford.

Parlamentares comunistas têm os seus mandatos cassados em todos os níveis, pela lei nº 211, que entrou em vigor nesta data.

1963 – Região sem água com a suspensão das obras da nova adutora na Represa Billings.

1973 – Estava sendo construída a Avenida Francisco Prestes Maia, em São Bernardo. Obras iniciadas em outubro de 1972. No futuro seria prolongada sob a Via Anchieta, interligando-se com a Avenida José Odorizzi, a Rua da Scania.

NOTA – Meio século depois, o projeto foi retomado em direção à Scania, ligando a Prestes Maia à José Odorizzi pelo Viaduto Tereza Delta, depois de vencer a Avenida Faria Lima e a Rua Jurubatuba.

Abertos os 37ª Jogos Abertos do Interior, em Osasco.

1983 – Governador Franco Montoro anuncia a escolha de três deputados eleitos para formar no secretariado estadual. Com isso, o suplente Fernando Leça, de São Bernardo, ganhava chances de assumir cadeira na Alesp.