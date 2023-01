Veja as atrações do Festival de Verão 2023 em São Bernardo

Da Redação



11/01/2023 | 11:54



A Prefeitura de São Bernardo realiza, nos dias 28 e 29 de janeiro e 4 e 5 de fevereiro, o Festival de Verão 2023. O evento vai acontecer na Esplanada do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) e retorna após dois anos interrompido pela pandemia. Veja a programação abaixo.

Ao todo, cerca de 120 mil pessoas são esperadas para os quatro dias de evento. Além de diversos shows com artistas populares e locais, os frequentadores terão à disposição 15 quiosques de alimentação (lanches, pastel, espetinhos) e de bebidas (drinks, cervejas e não alcoólicos), além de toda estrutura necessária para receber o público, como banheiros químicos e o apoio do SAMU.

Entidades do terceiro setor cadastradas no Fundo Social de Solidariedade contarão com cinco barracas de economia solidária, onde as selecionadas poderão comercializar produtos de artesanato e doces (brigadeiros, cupcakes, algodão doce, tortas e sorvetes).

O Festival de Verão 2023 será promovido por meio de parceria com a iniciativa privada e o município não despenderá recursos públicos para a sua realização. Os cachês dos artistas e demais despesas serão custeadas pela empresa selecionada por meio de chamamento público, além do patrocínio da Rede Atacadão e da Sabesp.

A entrada para a 5ª edição do Festival de Verão será gratuita, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. Não será permitida a entrada com objetos cortantes e que ofereçam risco aos frequentadores.

Segurança

Nos dias de evento, a segurança do Paço será reforçada. Segundo a prefeitura, o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar será de 200 agentes nas ruas e nas linhas municipais do transporte público durante os quatro dias de festa. O festival também contará com o apoio do departamento de trânsito para organização do fluxo de veículos no entorno do Paço.

Programação

Sábado (28/1)

Shows com a dupla João Neto e Frederico e a cantora Yasmin Santos.

Domingo (29/1)

Jads e Jadson; Raffa Augusto; e a Banda Cólica Renal (Mamonas Cover)

Sábado (4/2)

Pixote e a cantora Lorena Alexandre (Marília Mendonça Cover).

Domingo (5/2)

Rionegro e Solimões; Sandy e Júnior Cover e a dupla Maria Cecília e Rodolfo.