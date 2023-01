Obituário - 12 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Aparecida Colangelo Ferreira, 97. Natural de Cândido Rodrigues (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Raimunda Cavalcante, 94. Natural do Estado do Acre. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Crescença Carolina da Rocha Viana Prates, 91. Natural de São João do Paraíso (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Genesini, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Vasques, 84. Natural de Presidente Alves (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Taxista aposentado. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Santos de Oliveira, 83. Natural de Cumbe (SE). Residia no bairro Camilópolis, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Pereira Mauruto, 81. Natural de Borborema (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Serafim, 80. Natural de Quebrangulo (AL). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças dos Santos, 71. Natural de Campo Alegre Lourdes (BA). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro dos Santos, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Octavio Aparecido Parra, 65. Natural de Piraju (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nevair Ferrari, 63. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antônio da Silva, 58. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valfredo Teixeira Alves, 46. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Torneiro mecânico. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanessa Papst de Barros, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Psicóloga. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Clarice Baptista de Oliveira Rios, 95. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Marte, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Neyde Nunes da Silva, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Adilson Battistini, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Pascoal Baldi Filho, 80. Natural de Caxambu (MG). Residia no bairro Santa Cruz, em Caxambu. Dia 6, em São Berardo. Cemitério Municipal de Caxambu.

Margarida Pereira da Silva, 78. Natural de Divino (MG). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Isabel de Jesus, 76. Natural de Piranga (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Joaquim Rosa, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Gilberto Tadeu Gennari, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Vitória Giocoma Cucchara, 66. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Jardim das Americas, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Rita de Cassia Melchiori, 60. Natural de Guanambi (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Flavio Luiz Braojos, 53. Natural de Irapuã (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rosiene de Jesus Lima, 49. Natural de Una (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Carlos Eduardo Nicoleti, 48. Natural de Diadema. Residia no Campo dos Paulistas. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Sérgio Edenir Giraldeli, 49. Natural de Nova Aurora (PR). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Carlito Silvestre do Nascimento, 80. Natural do Recife (PE). Residia na Vila do Encontro, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema

Benedito de Aguiar, 79. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Jardim Apurá, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Inácia Pacífico Nogueira Silva, 69. Natural de Tabira (PE). Residia no Jardim Itacolomi, em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz.

Vinicius Souza de Oliveira, 28. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Kauê Henrique Gonçalves, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Olívia Braga Bittencourt, 94. Natural de Ilhabela (SP), Residia no Jardim Boa Vista, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Nely Alvarez Lopes, 90. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Laudelino Martins de Melo, 72. Natural de Varzelândia (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 4, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

José Cláudio Batalha, 59. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Empresário. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Luciene Salviato Mellatti Piai, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

RIBEIRÃO PIRES

Assunta Rigo Roncon, 94. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Glória Soares de Lima Primo, 90. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Antônio Patrício Silva do Nascimento, 71. Natural de Solama (PE). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Alexandre Ferreira da Silva, 41. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.