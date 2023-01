Hotéis em Berlim – 10 acomodações legais para curtir a cidade

Maria Beatriz Vaccari

11/01/2023 | 11:55



A capital alemã é uma das cidades mais descoladas da Europa. Além de contar com atrações variadas – que vão desde bares e baladas até museus incríveis e pontos turísticos históricos -, o destino oferece acomodações para todos os gostos e bolsos. Neste post, conheça 10 opções de hotéis em Berlim.

Dicas de hotéis em Berlim

Os hotéis em Berlim indicados pelo Rota de Férias são:

DORMERO Hotel Berlin Ku’damm

DORMERO Hotel Berlin Ku'damm

Indicado para quem busca sofisticação, o DORMERO Hotel Berlin Ku’damm fica em uma luxuosa mansão. Conhecido por mimar seus visitantes, o complexo tem acomodações confortáveis e um restaurante francês.

Hotel am Steinplatz

Hotel am Steinplatz

Situado na parte oeste de Berlim, o Hotel am Steinplatz fica em um prédio de 1913, que ostenta uma belíssima arquitetura em estilo Art Noveau. A infraestrutura é completa e os visitantes têm fácil acesso ao transporte público da cidade.

Hotel Adlon Kempinski Berlin

Hotel Adlon Kempinski Berlin

O Hotel Adlon Kempinski Berlin é um dos hotéis mais chiques da Europa, com direito a spa e restaurante com estrelas Michelin. Ao lado do Portão de Brandemburgo, o complexo foi destruído durante a Segunda Guerra e reconstruído em 1997.

Best Western Hotel Berlin Mitte

Best Western Hotel Berlin Mitte

O Best Western Hotel Berlin Mitte, fica no lado oriental da cidade, pertinho do centro. Ali, é possível encontrar acomodações completas e com bom custo-benefício.

Art Nouveau Hotel am Kurfürstendamm

Art Nouveau Hotel am Kurfürstendamm

A 200 metros da Kurfürstendamm, o Art Nouveau Hotel am Kurfürstendamm tem acomodações decoradas com pisos de madeira e antiguidades. O complexo funciona em estilo bed & breakfast e tem um ótimo atendimento.

Radisson Collection Hotel

Radisson Collection Hotel

Acomodações confortáveis, piscina, sauna, academia e restaurante especializado em receitas inspiradas o Oriente Médio são alguns dos diferenciais do Radisson Collection Hotel. O hotel fica próximo à Catedral de Berlim e à Alexanderplatz.

Hilton Berlin

Hilton Berlin

Com um belo terraço, o Hilton Berlin tem quartos bacanas, dois restaurantes com vista para a catedral da cidade e um spa com 800 metros quadrados. De quebra, o prédio fica bem em frente a uma estação de metrô.

Eurostars Berlin

Eurostars Berlin

Localizado na Friedrichstraße, rua de compras mais famosa da capital alemã, o Eurostars Berlin oferece fácil acesso ao metrô. O hotel tem academia, spa e restaurante à la carte.

Pullman Berlin Schweizerhof

Pullman Berlin Schweizerhof

A apenas cinco minutos do zoológico de Berlim, o Pullman Berlin Schweizerhof também fica próximo a pontos turísticos como a Kurfürstendamm. O local é conhecido pelo conforto e pelo farto café da manhã.

Hotel Palace Berlin

Hotel Palace Berlin

A tradicional loja KaDeWe fica a cerca de 700 metros do Hotel Palace Berlin, que tem quartos com isolamento acústico e decorações clássicas. O complexo abriga piscina, spa, academia e um bar com mais de 150 tipos de gin.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece boas opções de hotéis em Berlim, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.