Ramalhão decide futuro contra o Santos no Bruno Daniel

Da Redação



11/01/2023 | 11:24



O Santo André enfrenta o Santos, às 19h15, no Bruno Daniel, pela terceira e última rodada da fase de classificação da Copa São Paulo. Um empate garante a classificação da equipe do Grande ABC à próxima etapa sem depender de outro resultado.

O Peixe lidera o grupo com seis pontos e o Ramalhão é o segundo, com quatro. O Falcon-SE tem um e o São Raimundo-RR nenhum. As duas equipes jogam as 17h15 e, se a equipe de Roraima vencer ou ocorrer empate, o Ramalhão estará classificado.

No Grupo 24, já está tudo resolvido, o Internacional entra em campo contra o Oeste, na Arena Barueri, às 21h45. E, será um confronto direto pela liderança da chave, já que as duas equipes estão empatadas com seis pontos.

Por fim, no equilibrado Grupo 32 que está sendo disputado no estádio Nicolau Alayon, os paulistas Nacional e XV de Piracicaba brigam pela vaga com o Juventude-RS. Os donos da casa, inclusive, irão enfrentar os gaúchos em um duelo direto, às 15h15.