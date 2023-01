EUA interrompem os voos do país por razões de segurança após falha em sistema

11/01/2023 | 11:02



Os Estados Unidos suspenderam voos em todos os aeroportos do país nesta quarta-feira, 11, após uma falha no sistema da FAA (Administração Federal de Aviação). A Casa Branca descartou a possibilidade de um ciberataque, mas o motivo da pane ainda está sendo investigado.

Alguns voos começaram a ser retomados, mas a previsão do órgão era que a interrupção do tráfego aéreo fosse mantida até perto do fim do período da manhã.

Em um comunicado, a FAA informou que "ordenou às companhias aéreas que suspendessem todas as partidas domésticas até às 9h (11h em Brasília) para permitir que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança".

Em sua última atualização, o FAA disse que está "fazendo progressos" na restauração das operações. As partidas estão sendo retomadas nos aeroportos Newark Liberty e Atlanta Hartsfield-Jackson, disse a agência no Twitter. "Esperamos que as partidas sejam retomadas em outros aeroportos às 9h, horário do leste", acrescentou.

Mais de 21 mil voos estavam programados para decolar nos EUA nesta quarta-feira, principalmente viagens domésticas, e cerca de 1.840 voos internacionais deveriam voar para os EUA, de acordo com a empresa de dados de aviação Cirium.

Às 8h30 (10h30 em Brasília), havia mais de 3.700 voos atrasados dentro, saindo ou chegando aos Estados Unidos, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, excedendo o número de todos os voos atrasados no dia anterior. Mais de 640 foram cancelados e é provável que esses números cresçam.

A Casa Branca disse que não há evidências de um ataque cibernético, mas o presidente Joe Biden instruiu o Departamento de Transportes a investigar a causa da interrupção. Biden abordou a questão da FAA antes de deixar a Casa Branca. Ele disse que tinha acabado de ser informado pelo secretário de Transporte, Pete Buttigieg, que lhe disse que ainda não havia identificado o motivo da pane.

"Acabei de falar com Buttigieg. Eles não sabem qual é a causa. Mas eu estive no telefone com ele por cerca de 10 minutos", afirmou Biden. "Eu disse a ele para se reportar diretamente a mim quando descobrissem. O tráfego aéreo ainda pode pousar com segurança, mas não decolar agora. Não sabemos qual é a causa disso."

Em um tuíte, Buttigieg disse que entrou em contato com a FAA sobre a interrupção. "A FAA está trabalhando para resolver esse problema com rapidez e segurança para que o tráfego aéreo possa retomar as operações normais e continuará a fornecer atualizações", escreveu.

A FAA disse que estava trabalhando para restaurar o Sistema de Aviso para Missões Aéreas (Notice to Air Missions System, em inglês).

Antes de iniciar um voo, os pilotos devem consultar NOTAMs (ou Notices to Air Missions), que listam possíveis impactos adversos nos voos, desde a construção da pista até o potencial de formação de gelo. O sistema costumava ser baseado em telefone, com os pilotos ligando para as estações de serviço de voo dedicadas para obter informações, mas agora mudou para online.

Há um potencial de interrupção generalizada por causa da interrupção. Todas as aeronaves são obrigadas a fazer rotas pelo sistema, incluindo voos comerciais e militares.

"Estamos realizando verificações finais de validação e recarregando o sistema agora", comunicou a FAA. "As operações em todo o Sistema Nacional de Espaço Aéreo foram afetadas."

A agência disse que algumas funções estão começando a voltar ao ar, mas que "as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas". COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS