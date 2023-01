Interventor na segurança do DF dá coletiva de imprensa sobre ameaças golpistas

11/01/2023 | 10:54



O interventor na segurança do Distrito Federal (DF), Ricardo Cappelli, concede às 11h desta quarta-feira coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele deve falar de medidas sobre as ameaças de manifestações hoje na Esplanada dos Ministérios. O Broadcast/Estadão publicou que o governo Lula detectou novas ameaças de golpe em mensagens que anunciam uma "Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder" para hoje em todo o País. A gestão de Lula decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF). A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao ministro Alexandre de Moraes que adote medidas imediatas para impedir novos atos como os vistos no domingo (8) em Brasília, quando grupos radicais invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo, provocando depredações.