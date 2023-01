Eclipses em 2023: descubra as datas e o impacto nas relações pessoais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/01/2023 | 10:55



Será possível presenciar quatro eclipses em 2023: um solar total, um lunar penumbral, um solar anular e um lunar parcial. Deles, dois acontecem no eixo formado pelos signos de Áries e Libra e os outros dois no eixo entre Touro e Escorpião. Esses eventos astronômicos costumam acontecer sempre em pares e seguem um ciclo bem definido, chamado de Ciclo de Saros. Na prática, os temas regidos pelos signos do eixo eclipsado ficam em evidência no período.

“Enquanto Áries e Libra tocam especialmente no equilíbrio entre a individualidade e o que realizamos junto ao outro, Touro e Escorpião falam sobre reter e transformar em conjunto”, explica a astróloga e psicanalista Virginia Gaia. “Globalmente, temas como a diplomacia e as relações comerciais entre diferentes países devem passar por profundas mudanças ao longo de 2023”, completa.

Vale lembrar também que os eclipses em 2023 ativam importantes movimentações celestes que dão o tom dos próximos 12 meses, como a passagem de Júpiter pelos signos de Áries e Touro. Assim, ademais das questões relacionais e materiais, a simbologia dos eixos afetados pelos eclipses é também bastante rica no que tange aspectos imateriais, como estética e justiça, além de tocar em assuntos tabu como a relação com o poder, a morte e a sexualidade. “Com os eclipses acontecendo nessa área do céu, cuja simbologia toca profundamente as relações humanas, 2023 inspirará muitas reflexões sobre o que está na dimensão entre o eu e o outro”, conclui a astróloga.

Confira o cronograma e os detalhes dos eclipses em 2023, lembrando que mapas astrais com planetas pessoais a até 5 graus de distância de onde acontece cada um dos eclipses são diretamente afetados por eles, por um período que pode chegar a até seis meses. Para calcular gratuitamente seu mapa astral e saber o ponto exato onde acontece cada um dos eventos, clique neste link.

20 de abril: Eclipse solar total – Sol e Lua aos 29°50’ do signo de Áries

A Lua Nova acontecerá com o astro-rei sendo totalmente encoberto pela rainha da noite e enquanto ambos estarão também em conjunção com Júpiter. Com esse encontro acontecendo no signo da iniciativa e da individualidade e na mesma longitude de Alrisha, a estrela Alfa da Constelação de Peixes, todas as parcerias e os relacionamentos ficam em destaque.

Marcando o ponto exato em que os peixes parecem estar amarrados por uma corda, o simbolismo de Alrisha remete às uniões de todos os tipos. Dessa maneira, do ponto de vista astrológico, é possível ter um momento de mudanças e reflexões sobre novas atitudes que possam transformar por completo alguns padrões relacionais.

5 de maio: Eclipse lunar penumbral – Lua aos 14°58’ do signo de Escorpião

Com a Lua Cheia no signo de Escorpião e o Sol no signo de Touro, a rainha da noite será tomada pela penumbra que resulta da projeção da sombra da Terra no satélite natural. Nesse momento, também haverá o Sol em conjunção ao Urano, iluminando temas como a inovação tecnológica e suas consequências para a economia, as relações sociais e a forma como os recursos são compartilhados.

No momento exato do eclipse, a Lua estará bem ao meio dos pratos da balança representada na Constelação de Libra. Sendo assim, essa Lua Cheia tocará em valores essenciais, compartilhados em parceria e com a sociedade – dado o simbolismo dos signos de Escorpião e Touro –, ao passo que também evocará maior equilíbrio e justiça entre as pessoas, em função das estrelas iluminadas no momento do evento astronômico.

14 de outubro: Eclipse solar anular – Sol e Lua aos 21°08’ do signo de Libra

Visível no Brasil, o eclipse fará com que a Lua Nova aconteça com o Sol sendo encoberto pelosatélite natural. Em seu ápice, o evento deixará visível apenas um anel formado pelas extremidades do astro-rei. Com o Sol e a Lua unidos no signo Libra, haverá os dois luminares da astrologia em tensão com Plutão, o grande transformador das dinâmicas de poder.

Evocando mais equilíbrio e acesso às figuras de autoridade, essa Lua Nova e esse Eclipse Solar Anular inspiram senso de justiça, no mais amplo sentido da palavra. Em conjunção ao ponto exato em que acontece o eclipse, é possível notar Heze, a estrela Zeta da Constelação de Virgem. Localizada no quadril da jovem que representa a colheita, remete à vida do trabalhador comum e à fertilidade que vem daquele que sabe olhar para as coisas simples da vida.

28 de outubro: Eclipse lunar parcial – Lua aos 05°09’ do signo de Touro

De mãos dadas com o planeta Júpiter, também em Touro, a Lua Cheia taurina será parcialmente encoberta pela sombra da Terra projetada em em nosso satélite natural. Levando atenção a todos os temas econômicos de maneira geral, remeterá à prosperidade e à expansão de riqueza. Alinhada e, portanto, na mesma longitude da Lua Cheia eclipsada parcialmente, estará Sheratan, a estrela Beta da Constelação de Áries. Sinalizando o meio da cabeça do carneiro que homenageia o rico e mítico Velocino de Ouro, simboliza a força de realização, o ímpeto da geração de riqueza e da fertilidade.