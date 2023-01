Vereadora, veterinária e quase uma dentista

Da Redação



11/01/2023 | 10:11



Durante a inauguração do novo Centro de Especialidades Odontológicas de Santo André, ontem à tarde, após descerramento da placa e discurso do prefeito Paulo Serra (PSDB), uma comitiva de vereadores e de secretários visitou a unidade. Seguindo o clima de festa e de descontração pela entrega de mais um equipamento público para a população, a vereadora Ana Veterinária (União Brasil) resolveu brincar com os presentes no evento de que poderia atender quem quisesse naquele momento. E ela explicou: durante sua formação de Medicina Veterinária, cursou dois anos de especialização em odontologia veterinária. Todo mundo achou graça, mas ninguém se habilitou em sentar na cadeira de dentista.

Bastidores

Novo espaço em Ribeirão

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), resolveu reformar o andar onde funciona seu gabinete, no Paço Municipal. A ideia, segundo o chefe do Executivo, que tomou posse na segunda-feira (9), é transformar o espaço em um andar administrativo, com a transferência de seis secretarias para o local, além do gabinete do vice-prefeito Rubão Fernandes (PL) e de seu próprio espaço de trabalho. A expectativa do governo é de que a obra esteja concluída até o fim de fevereiro.

Novo líder

Ainda em Ribeirão Pires, o novo prefeito escolheu o vereador Diogo Manera (PSDB) como líder de governo na Câmara, posto que era de Anderson Benevides (Avante).