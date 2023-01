Filho de Preta Gil faz desabafo após mãe revelar diagnóstico de câncer: Vai ficar tudo bem

11/01/2023 | 10:10



Depois que Preta Gil contou aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com câncer no intestino, alguns famosos mandaram mensagens de apoio à cantora, assim como sua irmã, Bela Gil. Agora foi a vez do filho da artista, Francisco Gil, desabafar.

Nas redes sociais, o cantor, que é fruto do antigo casamento de Preta com Otávio Muller, escreveu na manhã desta quarta-feira, dia 11, uma mensagem sobre o diagnóstico:

A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem bem, a gente está bem... na luz sempre.

Lembrando que Preta Gil anunciou o diagnóstico em uma publicação nas redes sociais na noite de terça-feira, dia 10, o que foi descoberto após seis dias de internação. O início do tratamento será na próxima semana.

Força para a família!