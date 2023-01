Férias forçada? SBT nega afastamento de Dudu Camargo de telejornal após comentários sobre Maisa Silva

11/01/2023 | 10:10



udu Camargo se envolveu em uma baita polêmica depois de comparar um antigo desafeto com Maisa Silva a um caso de feminicidio durante a apresentação do telejornal Primeiro Impacto.

Enquanto comentava a morte de uma moça no Ceará, o jornalista relembrou quando Silvio Santos tentou forçar um namoro entre a atriz e Dudu em 2017, e disparou:

- Ele disse que estava apaixonado por Itamara e não era correspondido, isso teria motivado o crime [...] Então imagina se eu tivesse matado a Maisa, não matei a Maisa. A pessoa não é correspondida, tudo bem! Vida que segue. Não precisa matar como esse aí fez.

Os espectadores não ficaram muito contentes com a fala e passaram a cobrar um posicionamento da emissora ou do próprio Silvio Santos sobre o caso. Na última segunda-feira, dia 9, Dudu já não foi mais visto à frente do Primeiro Impacto, sendo substituído por Darlisson Dutra e Felipe Malta.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi que a configuração se manteve na última terça-feira, dia 10, com os dois repórteres se invertendo nos horários para suprir a ausência de Camargo.

Apesar dos rumores de afastamento forçado, em nota enviada à imprensa, a assessoria do SBT nega que o jornalista teria sido afastado por causa de seu comentário e diz que ele está de férias.

Não é verdade [que Dudu Camargo foi afastado de maneira forçada]. Ele entrou de férias até dia 10 de fevereiro.