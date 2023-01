Casamento às Cegas Brasil: relembre o que ocorreu na Parte 2 da segunda temporada

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/01/2023



A terceira e última fase da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil chega hoje (11) à Netflix. Os episódios vão mostrar quais casais fizeram valer seus votos de amor para o derradeiro “sim” no altar. Se você quer acompanhar os desfechos, mas não se lembra do que aconteceu na segunda parte, confira este resumo.

Nossa casa, nossa vida

A terceira “pessoa” de cada um dos casais já deu o que falar logo na mudança para o novo apartamento: o celular. É atenção às redes sociais, aplicativo de paquera ainda instalado, pretendentes pré-programa e muito mais. Thamara e Alisson são a prova de que uma pequena discussão sempre acontece quando o assunto é antigos contatinhos: bloquear ou ignorar? O consenso não veio, mas a clássica frase não tinha como ficar de fora: “Faz o que você quiser”. Teve ainda casal com amigos em comum, desenterrando os podres do passado, mas também muito companheirismo na cozinha, na hora de lavar roupa e organizar a casa, além de muitas declarações de amor e carinho.

Usa a moita ou desocupa

A segunda sessão de fofocas entre os participantes, depois da lua de mel, aconteceu em um vinhedo em São Paulo, onde todos puderam trocar suas experiências e rotinas no apartamento. E a sinceridade imperou, viu? “Se tivesse que casar hoje, eu não iria”, alguns disseram. A insegurança foi exposta também por Maíra: “Até quando eu vou ter que ficar dando o tempo dele? Até quando eu vou ter que ficar tentando conquistar o Gui?” Vinho entrou, verdade saiu. Quando o assunto virou DR entre ambos no apartamento, surgiram sinais de que a segurança não viria tão cedo.

Conhecendo a família

Logo depois da mudança, Robert recebeu a visita surpresa da sogrinha. Foi no susto, mas teve sintonia, risadas e um papo de mãe também. O mesmo não aconteceu no jantar entre Verônica e os pais de William, que serviu uma torta de climão de sobremesa. Com o filho mais quieto que o normal, o casal “ganhou” uma aula sobre a seriedade do casamento. A relação de Vanessa com a família – em especial o pai – também foi motivo de tensão, antes mesmo de conhecer Tiago. “Você é uma mulher de 32 anos e vai deixar seu pai interferir no seu casamento?”, disse o noivo, quando os dois discutiram sobre onde morar após a subida ao altar – a primeira de outras DRs do casal.

E o que falar de Thamara, que, por videochamada, contou para a família que participou do experimento e que estava noiva. No encontro presencial, a mãe da noiva escancarou a surpresa: “Ela sempre foi muito espontânea, mas nunca imaginei que ela poderia embarcar numa dessa.” O mesmo ceticismo foi reforçado pelo pai de Maíra, que, após o encontro, não escondeu sua insegurança no noivado com Guilherme.

Vestidos e lágrimas

Quase na linha de chegada, cada participante foi com seus melhores amigos escolher o tão esperado vestido e terno de casamento. Não faltaram lágrimas, com noivas emocionadas ao se verem de branco e prestes a realizarem o sonho de dizer “sim” no altar. Escolhidas as roupas, os participantes esqueceram um pouco da tensão pré-casamento com uma festa de aniversário surpresa para Alisson, que, além de entreter os noivos, deu o que falar com o famoso joguinho de “Eu Nunca”.

Mas nem tudo foi felicidade e algumas histórias não chegaram até o altar. A de Maíra e Guilherme foi uma delas. O noivo não sentiu conexão suficiente para se casar e deixou clara sua intenção. “Parece que ele queria ir embora desde o começo, ele só não sabia a forma educada de falar”, comentou Maíra. Guilherme, querendo ir até o fim do programa, propôs chegar ao altar, a contragosto dela: “Não sei se tenho coragem de colocar o vestido de noiva dos meus sonhos, para ouvir o que já está claro desde o primeiro dia.”