Charge - 11 de janeiro de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



11/01/2023 | 09:53



A Prefeitura de Santo André entregou nessa terça-feira (10) a nova sede do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). A obra durou seis meses ao custo de R$ 415 mil. A unidade, que estava localizada na Rua Campos Sales, foi inaugurada na Rua Brás Cubas, número 176, no Centro. Com a mudança, o número de consultórios aumenta de seis para oito e projeta-se que os atendimentos passem de 3.000 para 5.000 por mês.