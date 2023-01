Do Diário do Grande ABC



11/01/2023 | 09:48



A saúde humana começa pela boca. De tão inconteste, essa verdade virou um chavão. Todavia, pouco praticada na administração pública. União, Estados e municípios canalizam seus investimentos em programas da medicina tradicional, sendo que a odontologia recebe aportes apenas residuais. Embora haja conscientização maior por parte de gestores, os projetos no segmento ainda são extremamente tímidos. Exatamente por isso é que devem ser louvadas e destacadas iniciativas como a da administração de Santo André, que ontem entregou à população o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) com capacidade para atender até 5.000 pacientes por mês.

Estudos do Ministério da Saúde do Brasil classificam de relevantes os casos de doenças associadas a problemas bucais – realidade que, diga-se, não difere da do resto do mundo. A cárie dentária é a enfermidade crônica não transmissível mais comum globalmente, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Pode parecer algo simples e de somenos importância, mas estima-se que o tratamento dela e dos males dela decorrentes consuma entre 5% e 10% do orçamento em saúde nos países industrializados. A má conservação de dentes e boca é responsável por diagnósticos médicos gravíssimos, como câncer, infecções cardiovasculares e diabetes.

A Prefeitura andreense investiu R$ 415 mil no CEO, que passará a funcionar na Rua Brás Cubas, no Centro. Ao fazer isso, certamente vai contribuir, mais à frente, para reduzir os atendimentos na rede de saúde convencional, tornando-a mais eficiente. Lembre-se de que a boca interage com praticamente todas as demais partes do corpo. Além de contribuir com fala, digestão e respiração, a maior cavidade do organismo é porta de entrada de micro-organismos prejudiciais ao ser humano, daí a necessidade de barreiras. Investir nesta área se torna, portanto, obrigação dos municípios que zelam pelo bem-estar de sua população. A saúde bucal é fonte de vida.