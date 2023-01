Em meio à batalha judicial, Shakira se enfurece com Gerard Piqué por mostrar filho em transmissão ao vivo

11/01/2023 | 09:11



Shakira segue trocando farpas com Gerard Piqué. Logo após anunciar a separação, o ex-casal vive se estranhando. Desta vez, em meio à batalha judicial pela custódia dos filhos, a cantora se enfureceu com o jogador de futebol por mostrar a criança em transmissão ao vivo.

De acordo com o Daily Mail, a cantora não gostou nadinha de ver Milan, de nove anos de idade, participando da live de Piqué na plataforma Twitch. Isso porque a participação do menino, que é menor de idade, não foi acordada com ela em nenhum momento.

Gerard estava participando da transmissão para lançar o novo projeto de e-Sports Kings League, discutindo assuntos impróprios para crianças, e disse aos telespectadores que Milan pediu para aparecer no último minuto.

Não dei meu consentimento para isso, teria dito Shakira ao veículo.

Eita!