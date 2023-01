Marina Ruy Barbosa viaja para Fernando de Noronha com prima de ex-marido, Alexandre Negrão

11/01/2023 | 09:11



O casamento entre Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão pode ter acabado, mas, ao que parece, a atriz ainda mantém o relacionamento com a família do ex-marido. Isso porque, na última terça-feira, dia 10, ela publicou nas redes sociais alguns cliques em Fernando de Noronha, indicando que curtiu a viagem ao lado da prima de Alexandre, Bella Negrão.

Se tem sol, tem praia; se tem praia, tem sal, escreveu a artista na legenda.

Nas imagens, a ruiva apareceu posando no jatinho, em seguida no iate com Bella. A influenciadora digital Camila Coutinho também estava por lá.

Foi tudo essa viagem, comentou.

Recentemente, Marina terminou o namoro com Guilherme Mussi e está curtindo a solteirice.