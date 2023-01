Quero abrir a Câmara à população de São Bernardo, diz Danilo Lima

Da Redação



11/01/2023 | 09:02



Vereador em primeiro mandato e recém-eleito presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB) pretende ampliar a participação popular no Legislativo municipal. “Quero sempre procurar valorizar os servidores municipais, entender as dificuldades que existem dos vereadores e sanar parte delas e trazer cada vez mais público para a Câmara, entendendo que o plenário não é meu, de nenhum vereador e sim da população. O prédio precisa ser usado pelo morador de São Bernardo. Vamos garantir mais espaço para o povo”, disse, em entrevista exclusiva ao Diário durante visita ao jornal ontem à tarde (10).

Danilo tem seis anos de vida pública. Antes de assumir o mandato, em 2021, foi diretor de veículos e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos, quando o vice-prefeito Marcelo Lima (Solidariedade) – que assume no dia 1º o mandato de deputado federal – era titular da Pasta, na primeira gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Antes, era comerciante na área de distribuição de bebidas. “Toda minha vida foi dentro do comércio. Agora estou aprendendo a ser um servidor público, um legislador e responsável pela Casa de Leis. É u desafio enorme e sou muito grato às pessoas que me confiaram essa missão”, disse.

Integrante da base governista, o novo chefe do Legislativo entende que é importante manter a boa relação com o governo, sem, com isso, deixar de preservar a independência da Câmara. “Acompanho o prefeito e vejo a revolução que São Bernardo teve nos últimos seis anos, mas estamos em outro poder, que precisa ter sua independência”, afirmou. “Vamos compor no que for bom para a cidade e sempre chegar no consenso, pensando no morador de São Bernardo”, completou.

Sobre o desafio de, na prática, ser o primeiro na linha sucessória do município após o início do mandato de Marcelo Lima na Câmara Federal, afirma que ainda não pensou nessa possibilidade, mas garante estar preparado para contribuir no desenvolvimento da cidade. “Vou estar pronto para assumir mais esse desafio, mas ainda não parei para analisar essa questão de ser, na realidade, o vice-prefeito”, disse o tucano.

Ele conta que tem enorme admiração por Marcelo, a quem atribui sua entrada na política. “Nos respeitamos muito e sempre acompanhei os mandatos dele de vereador. E hoje também tenho grande admiração pelo prefeito, como administrador, como gestor público comprometido com a cidade.”

Danilo reconhece que seu nome surgiu poucos dias antes da eleição para a presidência da Casa, mas houve consenso em torno de seu nome. “Temos uma base grande e, na conversa, meu nome foi indicado. Não poderia fugir desse desafio. Isso aconteceu perto da eleição e não houve racha. Houve discussão e quando chegamos ao consenso, a base ficou totalmente coesa”, afirmou o vereador.

Primo de Marcelo Lima, Danilo garantiu que, no dia 1º, também data da volta do recesso no município, cumprirá o expediente como presidente pela primeira vez, pela manhã, e na sequência embarca a Brasília para prestigiar a posse de Marcelo.