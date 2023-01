São Caetano colocou meu nome na eleição de 2024, diz Tite Campanella

Da Redação



Prefeito interino de São Caetano em 2021 e presidente da Câmara em 2022, o vereador Tite Campanella (Cidadania) avalia que, naturalmente, seu nome esteja colocado para a disputa municipal em 2024. “Fiquei um ano na Prefeitura, de forma interina, defendendo as pautas do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e entendo que esse grupo político precisa construir uma alternativa para 2024. Nesse sentido, meu nome está colocado. A cidade colocou meu nome nesta perspectiva e a gente vai fazer uma construção política”, disse Tite, em entrevista exclusiva ao Diário, durante visita ao jornal na tarde de ontem (10).

A avaliação do parlamentar está na percepção do morador de São Caetano sobre o período em que dirigiu o município. “Muitas pessoas me agradecem por algumas medidas que tomamos, principalmente quanto à flexibilização do trabalho no momento mais difícil da pandemia. Ando pela cidade e tenho uma ótima relação com os comerciantes e com os funcionários”, disse. “Foi uma experiência muito rica ter conseguido cuidar de minha cidade em um ano muito difícil, de pandemia, de muitas incertezas, e de ter entregado de volta a cidade ao Auricchio, legitimamene eleito, em ótimas condições”, avaliou.

Tite entende que agora o momento é de discutir o futuro da cidade, principalmente no cenário de desenvolvimento econômico, justamente na retomada após o auge da pandemia da Covid-19, período em que ele enfrentou no comando do Palácio da Cerâmica. “A grande preocupação das pessoas é como São Caetano vai crescer, definir qual nossa vocação. Temos de ampliar o debate sobre o desenvolvimento de nosso município. A única vocação que a gente enxerga é da tecnologia da informação. E é nisso que devemos investir a partir de agora”, explicou. “E os investimentos que fazemos na educação de nossos jovens deve ser um plus para atrair mais empresas para São Caetano”, completou. Por isso, entende que o trabalho do Executivo é fundamental para que esse desenvolvimento aconteça de fato.

Sobre o período em que atuou à frente do Legislativo, no ano passado, o vereador acedita que o maior mérito de sua gestão foi ter trazido parte da equipe que estava com ele na Prefeitura. Entre os nomes, está o de Marília Marton, que assumiu recentemente o cargo de secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Foi uma premiação da experiência política e administrativa da Marília, que tem enorme mérito em ser força da classe artística, das organizações sociais e da gestão, e ainda ser um polo apaziguador desse movimento. Tenho certeza de que ela vai fazer um grande trabalho no governo do Estado”, afirmou o vereador.

Sobre a gestão do novo presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), Tite afirma que o tucano tem extrema competência para definir os novos rumos do Legislativo. “Temos muitos pontos em comum e ele tem experiência política enorme. O que o Pio achar que fizemos bem, vai continuar, e o que entender que deve mudar, tem total autonomia e muita sabedoria para isso.”