Conheça os 10 piores filmes de guerra de todos os tempos

11/01/2023 | 08:55



Combates, destruição e traumas são bons elementos para criar histórias. O que eles não conseguem, no entanto, é blindá-las contra fracassos. Nesta lista, você descobre quais são os piores filmes de guerra de todos os tempos. As pontuações foram baseadas no Metacritic, site que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas.

1. Espartalhões (2008) – Nota 0,9

Entre os piores filmes de guerra desponta a paródia Espartalhões. Na trama, o Rei Leonidas e seus fortes guerreiros querem defender Esparta de invasores persas. Na empreitada, encontram sósias de celebridades e rivais dançarinos. Está disponível via Star+.

2. O Vendedor Chinês (2017) – Nota 1,4

Filme com Steven Seagal e Mike Tyson que está disponível via Globoplay para assinantes do Telecine. Aqui, Yan Jian, um chinês engenheiro de TI, se oferece para ir ao norte da África ajudar sua empresa a ganhar uma competição. Isso porque o vencedor leva como prêmio o direito de controlar a comunicação entre o sul e o norte.

3. Todos os Homens da Rainha (2001) – Nota 1,9

Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, a máquina de criptografia Enigma, criada pelos nazistas, ainda é cobiçada pelo Reino Unido. Tanto que o país envia um grupo para se infiltrar na única fábrica disponível na Alemanha. Ocorre que lá, por causa do combate, só trabalham mulheres. Então, os enviados para a missão precisam se travestir.

4. O Tigre e a Neve (2005) – Nota 2,2

Um talentoso poeta italiano vai ao Iraque, lugar devastado pela guerra, para visitar a mulher por quem está apaixonado. Chegando a Bagdá, no entanto, descobre que ela se encontra ferida em um hospital. Agora, ele fará de tudo para conseguir os medicamentos que a amada precisa. Está disponível no Amazon Prime Video.

5. Revolução (1985) – Nota 2,2

Al Pacino é o protagonista deste que é um dos piores filmes de guerra da história. O título tem como pano de fundo a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Pai e filho procuram se manter alheios ao conflito, mas quando o jovem é convocado a lutar contra a Inglaterra, o genitor decide também entrar no combate. Está disponível via Amazon Prime Video.

6. Pura Liberdade (2000) – Nota 2,2

África do Sul, 1914. Um órfão cuida de um potro nascido em cativeiro até que a Primeira Guerra Mundial os separa. O cavalo foge para um deserto nas proximidades e, com a ajuda de um antílope e de uma menina, aprende a se defender sozinho.

7. A Grande Guerra (2019) – Nota 2,4

Durante os últimos dias da Primeira Guerra Mundial, um grupo de soldados norte-americanos é enviado atrás das linhas inimigas para resgatar um pelotão perdido. Está disponível no serviço de streaming Looke.

8. A Coragem de um Homem (1999) – Nota 2,4

Outro dos piores filmes de guerra que está disponível no Looke. Conta a história pouco conhecida do Batalhão de São Patrício, um grupo formado por irlandeses e outros imigrantes católicos, que desertaram para o México depois de encontrar preconceito religioso e étnico no exército norte-americano durante a Guerra Mexicano-Americana.

9. Passageiros do Inferno (1979) – Nota 2,5

O cientista John Bergson e sua família estão na mira incansável de Von Berkow, um perigoso oficial nazista da Segunda Guerra Mundial. Para proteger a todos, ele toma uma difícil decisão: fugir da França rumo à Espanha, sendo guiados por um montanhês basco.

10. Temporada de Caça (2013) – Nota 2,5

O último título entre os piores filmes de guerra conta com Robert de Niro e John Travolta no elenco. Na trama, o norte-americano Benjamin Ford é um veterano da Guerra da Bósnia, que decide se isolar em uma floresta para esquecer os traumas dos anos de combate. Mas as lembranças vêm persegui-lo na figura de Emil Kovac, um militar bósnio que pretende acertar as contas.