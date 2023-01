Equipe do Diário é premiada na 39ª edição do Troféu Ford Aceesp

Da Redação



10/01/2023 | 21:14



O Diário é um dos premiados no tradicional Troféu Ford Aceesp, que é organizado há 39 anos pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo e oferecido a jornalistas e veículos de comunicação que se destacaram ao longo do ano. A entrega será dia 30, no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu.



O jornal vai receber o troféu na categoria veículo do Interior, junto com o Correio Popular (Campinas), Jornal de Piracicaba e O Liberal (Americana). Esta será a nona vez que o Diário conquista o Troféu Ford Aceesp. A primeira vez foi em 1986. Depois, ganhou quatro anos seguidos – de 2004 a 2007 – foi terceiro colocado em 2015 e 2017 e, em 1998, recebeu a premiação na categoria Valorização do Mercado. “É com enorme satisfação que recebemos o Ford Aceesp, um dos maiores prêmios do jornalismo esportivo do País. Assim como o Grande ABC se destaca ao longo dos anos como um centro formador de grandes atletas, o Diário se especializa a cada dia na arte de contar as suas histórias vitoriosas”, afirmou o diretor de Redação, Sérgio Vieira.



Destaques

Na categoria TV, Everaldo Marques (TV Globo/SporTV) foi o melhor narador, Ana Thaís Matos (TV Globo/SporTV), comentarista, e André Hernan (Globo/SporTV), repórter, Luiz Teixeira (TV Globo/SporTV) e Renata Fan (TV Bandeirantes) os melhores apresentadores. Na categoria rádio, Marcelo do Ó (Rádio BandNews FM) foi eleito o melhor narrador, Cláudio Zaidan (Rádio Bandeirantes) o melhor comentarista e Rafael Esgrilis (Rádio Energia 97 FM) – de São Caetano –, o melhor repórter. Thomaz Rafael (Rádio Transamérica), o melhor apresentador.



Em mídia digital, o portal UOL ganhou como melhor veículo. César Tavares (Voz do Esporte) foi o melhor profissional do ano. Na mídia escrita (impressa ou digital), o melhor colunista foi Luis Augusto Símon/Blog do Menon (Portal Uol Esporte). O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e a ginasta Rebecca Andrade foram os destaques do ano.