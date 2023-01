Santo André entrega Centro de Especialidades Odontológicas

Beatriz Mirelle



10/01/2023 | 20:15



A Prefeitura de Santo André entregou nessa terça-feira (10) a nova sede do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). A obra durou seis meses ao custo de R$ 415 mil. A unidade, que estava localizada na Rua Campos Sales, foi inaugurada na Rua Brás Cubas, número 176, no Centro. Com a mudança, o número de consultórios aumenta de seis para oito e projeta-se que os atendimentos passem de 3.000 para 5.000 por mês.



O espaço terá 23 profissionais que ofertarão serviços de prótese, semiologia voltado para o diagnóstico de câncer bucal, cirurgia oral menor, endodontia, periodontia e pacientes com necessidades especiais. Os atendimentos serão realizados apenas para casos complexos de pacientes que foram encaminhados por outras unidades de saúde. Na unidade antiga, o centro tinha um padrão tipo dois (com quatro a seis cadeiras). A ampliação de consultórios fez com que a nova estrutura se encaixasse no tipo três (com sete ou mais cadeiras).



De acordo com a Prefeitura, futuramente, ainda há possibilidade do atendimento se expandir para terceiro turno e ofertar especialidades como ortodontia e prótese fixa. O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que a mudança permitiu a modernização física e informatização dos processos disponibilizados no local. Reforça também que este período de alta imunização contra Covid-19 dá abertura para se investir em outras especialidades dentro da área da saúde. “Em 2017 começamos o programa Qualisaúdes, que hoje moderniza o 41º equipamento”, disse o chefe do Executivo.



O prefeito afirmou que neste mês devem voltar os mutirões Saúde Fila Zero para acabar com a espera por consultas e exames na cidade. Além dos oito consultórios do CEO, o ambiente com dois andares e 622 metros quadrados apresenta salas de esterilização e expurgo, elevador de acessibilidade e brinquedoteca.

Local melhor

O novo secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior, ex-superintendente do Semasa e da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura, declara que a cidade tem um plano de metas e as inaugurações de novas unidades é uma das prioridades. “Estamos felizes em mudar o local do CEO para o Centro. A estrutura era criticada, mas o serviço sempre teve muita qualidade. Agora, proporcionamos um local melhor para a população”, afirmou.



Daniela Cohen, gerente da sede do CEO, afirma que a equipe, que atuava desde 2006 na Campos Sales, planejava mudar de espaço por problemas de ambiência. “Passamos a ter um atendimento mais humanizado, espaço mais adequado”. Ela ressalta que a maior demanda do Centro é por prótese. Para a gerente, essa mudança é uma forma de incentivar a população ao cuidado com a saúde bucal. “Novas unidades acabam motivando a população ao autocuidado. Vir a um local reformado é um privilégio. Muitas clínicas particulares não oferecem as mesmas condições que temos aqui no serviço público, tanto em atendimento, espaço e qualidade profissional.”