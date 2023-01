De virada, e com gol na prorrogação, Inter vence Parma e segue na Copa da Itália

10/01/2023 | 19:46



Em um jogo dramático, a Inter conseguiu se classificar para a fase de quartas de final da Copa da Itália ao superar o Parma por 2 a 1, nesta terça-feira, em pleno estádio San Siro. A equipe do técnico Simone Inzaghi perdia por 1 a 0 até os 43 minutos da etapa final quando Lautaro Martínez empatou o confronto e forçou o tempo extra. Com o gol de Acerbi na prorrogação, a equipe de Milão virou o jogo e segue no torneio.

A Internazionale agora vira a chave e, no final de semana, volta a centrar o foco no Campeonato Italiano. No domingo, o compromisso é contra o Verona novamente em seus domínios.

Com um primeiro tempo bastante arrastado, a Inter não conseguiu se impor dentro de casa, teve dificuldades para chegar ao gol adversário e permitiu a pressão dos visitantes, que apostaram na velocidade dos contra-ataques.

O primeiro gol do jogo foi marcado aos 38 minutos. Juric recebeu um bom passe na frente, conseguiu criar o espaço em meio à marcação adversária e acertou um belo chute de longa distância: 1 a 0 Parma.

A Inter se desorganizou de vez e se lançou ao ataque. A estratégia quase colocou tudo a perder já que, aos 44 minutos, Juric voltou a arriscar um tiro de longe para a boa defesa do goleiro Onana.

Na volta do intervalo, a Inter pediu a marcação de pênalti logo aos 3 minutos em lance que Vrij acabou derrubado na área. O juiz, porém, fez a checagem de vídeo e nada marcou.

Para suportar o maior volume de jogo da equipe de Milão, o Parma recuou o time e conseguiu esfriar o ímpeto dos donos da casa. Com a experiência de Buffon no gol e uma defesa bem posicionada, o Parma conseguiu levar a melhor nas jogadas aéreas.

No entanto, quando tudo indicava que o Parma venceria a partida, Lautaro Martinez mostrou seu faro de artilheiro. Ele aproveitou um rebote na entrada da área e chutou forte. A bola desviou na defesa e foi para o fundo das redes aos 43 minutos do segundo tempo.

Na prorrogação, o Parma esteve mais efetivo e perdeu pelo menos duas boas chances de fazer o segundo gol. O time, no entanto, esbarrou na falta de pontaria de seus atacantes no momento das finalizações.

Já para os 15 minutos finais do tempo extra, a Inter foi para o tudo ou nada e passou a explorar as bolas longas. Em um desses lançamentos pelo lado esquerdo, Di Marco fez o domínio e conseguiu fazer o cruzamento. Buffon espalmou a bola, mas Acerbi pegou o rebote e, de cabeça, encobriu o veterano goleiro virando a partida em 2 a 1 aos 5 minutos.

A partir daí, o time se fechou, garantiu o resultado e assegurou sua permanência na competição