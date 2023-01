Bolsas de NY fecham em alta, reagindo a ausência de falas 'hawkish' por Powell

10/01/2023 | 18:37



As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta terça-feira, 10, em alta, após discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, não reforçar expectativa por postura "hawkish" do banco central americano. O mercado também monitorou o avanço nos estoques de atacado nos Estados Unidos e a redução na projeção do Banco Mundial para o crescimento da economia global.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,56%, a 33.704,10; o S&P 500 teve alta de 0,70%, a 3.919,25 pontos; e o Nasdaq avançou 1,01%, a 10.742,63 pontos.

O pregão desta terça-feira foi marcado por fôlego entre as negociações, após Powell reiterar compromisso com a estabilidade de preços, durante participação em evento promovido pelo BC da Suécia. Embora o banqueiro central tenha dito que o combate a inflação requer medidas impopulares, analistas avaliam que as declarações não intensificaram a recente posição "hawkish" de outros dirigentes do Fed.

Powell concentrou suas falas em torno da independência do Fed frente a decisões relativas a riscos financeiros do clima - declarando que o banco central americano não é, e não será, "um formulador de políticas climáticas" - e evitou responder perguntas de participantes, interagindo apenas com o moderador do painel.

Outro fator que influenciou o pregão desta terça foi a redução na projeção de crescimento Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos pelo Banco Mundial, de 2,3% para 0,5% em 2023, motivada pelo ciclo de aperto monetário em andamento do Fed. Ainda segundo relatório do Banco Mundial, a inflação deve chegar a níveis moderados em 2023, "à medida que mercados de trabalho e as pressões salariais diminuem". A instituição também reduziu a estimativa para avanço do PIB global em 2023, de 3% a 1,7%.

Para o analista, Edward Moya da Oanda, a estabilidade no discurso de Powell e a expectativa que a tendência desinflacionária permaneça impulsionaram as ações americanas. "Wall Street parece estar ficando mais otimista com as ações, mas isso pode incluir um reequilíbrio de quanto peso eles colocam nas ações de tecnologia", observou Moya.

As ações do setor de tecnologia tiveram boa performance neste pregão, com os papéis da Meta crescendo 2,72% e da Amazon avançando a 2,40%.