Guto Volpi anuncia três novos secretários municipais em Ribeirão Pires

Da Redação



10/01/2023 | 18:13



Um dia após sua posse como prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) anunciou, nesta terça-feira (10), três novos secretários que farão parte da administração em 2023.

Na nova configuração, Marisa da Casas Próprias assume a Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social (SAPIS); Raphael Volpi, a Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana (ZEMA); e Helenice Arruda a Secretaria de Turismo. Com as novas nomeações, Ribeirão Pires tem agora seis das 13 secretarias ocupadas por mulheres.

Segundo a prefeitura, as mudanças fazem parte de uma pequena reorganização pensada por Guto para recompor o secretariado, uma vez que Rubão Fernandes (PL), então responsável pela ZEMA, agora é vice-prefeito e ajudará na execução do planejamento da gestão. Já a SAPIS estava sendo comandada interinamente por Christian Moranza, após o ex-secretário Leonardo Biazi ter assumido sua vaga como vereador na Câmara Municipal, a exemplo do Turismo, que estava interinamente sendo comandada pelo chefe de gabinete Samuel Boss.

Na ocasião, o vereador Diogo Manera também foi anunciado com o novo líder do governo na Câmara Municipal.