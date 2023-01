Moraes determina prisão de Anderson Torres, ex-secretário de segurança do DF

Da Redação



10/01/2023



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes mandou prender, nesta terça-feira (10), o ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A medida chega após os atos terroristas do último domingo (8), quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede do Congresso, do Planalto e do STF.

Também durante esta tarde, a Polícia Federal realizou buscas na casa de Torres, que foi exonerado pelo então governador Ibaneis Rocha (MDB) no próprio domingo, após os atos. Horas depois, Ibaneis foi afastado do cargo por 90 dias também por Alexandre de Moraes. Para o ministro, houve omissão das autoridades do Distrito Federal durante os atentados.

Anderson está em férias em Orlando, nos EUA, mesma cidade em que está Bolsonaro.