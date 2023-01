Roberto Justus revela que não esconde a senha do celular da esposa: Uma das piores doenças que tem é o ciúmes

10/01/2023 | 17:11



Se depender de Roberto Justus, não há segredos no casamento. Durante a sua participação no programa Faustão na Band, o empresário revelou que não esconde a senha do celular da esposa, Ana Paula Siebert. Após cinco casamentos, Justus disse que aprendeu a ter confiança e considera o ciúmes uma doença.

- Minha mulher tem a senha do meu celular, mas ela não olha e eu não olho o dela. Você está junto porque você quer e tem duas coisas importantes: tem que ter admiração e respeito. É a base de tudo.

E continuou:

- Uma das piores doenças que tem é o ciúmes. O friozinho na barriga é gostoso, mas se eu penso que minha mulher vai achar alguém novo na esquina, eu não confio nela.