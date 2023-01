Esposa de Juliano Cazarré rebate comentário sobre usar maquiagem como válvula de escape: Incomoda?

10/01/2023 | 17:10



Letícia Cazarré vem passando por uma barra desde que sua filha caçula nasceu. Ao lado de Juliano Cazarré, eles seguem juntos da pequena, que já precisou passar por algumas cirurgias em decorrência de uma doença congênita rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein. Agora, Letícia compartilhou nas redes sociais que nos últimos meses encontrou na maquiagem um momento de escape enquanto passa pelo momento difícil com a filha, Maria Guilhermina:

Resolvi vir aqui falar. Vamos falar sobre maquiagem, que tal? Esse tempo que eu passei em São Paulo e ficava o dia inteiro no hospital, não podia fazer esporte que me ajuda muito no corpo e no espírito, então minha válvula de escape foi comprar maquiagens e produtos de cuidados com a pele.

Ao ser questionada sobre estar bonita enquanto enfrenta uma dificuldade, ela rebateu:

Por que estar devidamente bela no sofrimento incomoda o outro? Incomoda a quem? Aprendi no YouTube e no TikTok, comprei muitas coisas, testei, comecei a seguir muitas pessoas que falam disso e um nicho que eu não conhecia que é das mulheres acima de 35 anos. Existe um novo mundo, ela explicou.