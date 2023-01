Margareth Menezes diz estar levantando prejuízos com obras de arte depredadas

10/01/2023 | 16:56



A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que ainda não há estimativa do prejuízo em virtude dos danos causados às obras de arte no Palácio do Planalto, causado pelo extremistas nos atos antidemocráticos de domingo, 8.

"Não é simples fazer levantamento de obras de arte. É um processo lento que está em andamento. Até quinta feira será entregue o levantamento final", disse a ministra a jornalistas, após visitar o Palácio do Planalto. De acordo com ela, o valor real das obras é avaliado em cerca de R$ 20 milhões.

A ministra não descartou a possibilidade de a pasta buscar financiamentos privados para restauração e recuperação das obras. "Utilizaremos todas possibilidades possíveis (de financiamento) a partir de saber a dimensão do prejuízo para restaurar todas obras", afirmou. Ela ponderou que ainda não saberá como serão organizadas as multas por depredação ao Palácio e qual será a destinação dos recursos.

Segundo a ministra, há ideia de criar um memorial sobre os atentados, em local a ser definido posteriormente.