Justiça espanhola aceita denúncia contra Daniel Alves por suposto assédio sexual

10/01/2023 | 16:11



Mais um jogador brasileiro está enfrentando problemas com a Justiça. Depois de Neymar Jr. sofrer uma grande investigação e Robinho ter que responder por um processo, agora é Daniel Alves que vê seu nome envolvido em uma queixa de assédio sexual. De acordo com informações da Reuters, a Justiça da Catalunha teria aceitado uma denúncia da polícia local contra o ex-lateral do Barcelona.

De acordo com a denúncia, Alves teria assediado uma mulher em uma boate em Barcelona na noite do dia 31 de dezembro. O jogador, no entanto, nega a informação. Em um comunicado, o tribunal de Barcelona diz:

O processo foi aberto por um suposto crime de agressão sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado.

A declaração não cita especificamente o nome de Daniel, mas uma porta-voz do tribunal confirmou à Reuters que o jogador brasileiro é o objeto da queixa. Segundo a mesma fonte que falou com a agência de notícias, o caso já está sob investigação na Espanha, sendo que por lá a Justiça também tem competência para investigar. Um julgamento só será aberto caso o inquérito nesse âmbito julgue ser o caso. Sabendo das acusações, Daniel falou com a imprensa espanhola e alega que estava apenas dançando, sem invadir o espaço de ninguém.